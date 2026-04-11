به گزارش ایلنا، در حالی که انتظار می‌رفت رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه، پس از نشست کابینه، به درخواست آمریکا برای برقراری آتش‌بس در لبنان تن دهد، تل‌آویو از اجرای این خواسته عقب‌نشینی کرد و به‌جای توقف کامل درگیری‌ها، صرفاً به کاهش محدود تنش‌ها رضایت داد. این تغییر موضع اما با چه ملاحظاتی همراه بوده است؟

منابع آگاه در گفت‌وگو با «النشره» اعلام کردند که آمریکایی‌ها از طرف لبنانی و اسرائیلی خواسته بودند تا در سطح سفیران دو طرف در واشنگتن تماس‌هایی برقرار شود، آن هم با عنوانی مقدماتی. با این حال، لبنان تأکید کرده که هرگونه تماس یا نشست باید صرفاً حول محور توقف آتش‌بس باشد. تماس مقدماتی برقرار شد، اما قرار بود نشست اصلی امروز برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره آتش‌بس برگزار شود. با این حال، اسرائیلی‌ها از حضور در این نشست طفره رفتند و سفیر خود در واشنگتن را مأمور کردند تا اعلام کند جلسه به روز سه‌شنبه آینده موکول شده است.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو نمی‌خواهد چنین القا شود که ایران توانسته آتش‌بس را مطابق دستورکار خود تحمیل کند؛ به همین دلیل از پذیرش درخواست آمریکا سر باز زده و به‌جای آن، به‌صورت یک‌جانبه تصمیم به برقراری نوعی آتش‌بس محدود در بیروت و کاهش تنش در لبنان گرفته است؛ اقدامی که عملاً به مناطق جنوبی محدود می‌شود.

این منابع همچنین افزودند که یکی از دلایل اصلی تعلل اسرائیل، تلاش ارتش این رژیم برای پیشروی و اشغال شهر بنت جبیل و دیگر مناطق مرزی لبنان است تا از این طریق، یک واقعیت میدانی جدید ایجاد کرده و آن را به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات آینده به کار گیرد.

با این حال، تحولات میدانی نشان می‌دهد که تمامی تلاش‌های اخیر اسرائیل برای حمله به بنت جبیل با شکست مواجه شده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود ارتش اسرائیل پیش از فرارسیدن سه‌شنبه، بار دیگر حملات خود را تشدید کرده و با استفاده از تمام توان نظامی خود، در پی تحمیل شرایط میدانی جدید در جنوب لبنان باشد.

در نهایت، این پرسش مطرح است که آیا ایران بر موضع خود مبنی بر لزوم برقراری آتش‌بس در لبنان پیش از آغاز مذاکرات مربوط به پاکستان پافشاری خواهد کرد یا خیر؟

انتهای پیام/