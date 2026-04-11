به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اندونزی از آمریکا و ایران خواست که «راه حل پایداری» برای مناقشه پیدا کنند.

اندونزی از مذاکرات «دلگرم‌کننده» بین آمریکا و ایران در پاکستان استقبال کرده و از هر دو طرف خواسته است که «راه حل پایداری» برای این مناقشه پیدا کنند.

«واحد نبیل»، سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: «این یک تحول دلگرم‌کننده است که به باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی کمک می‌کند و فضایی برای دیپلماسی ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «جاکارتا معتقد است که این تحول یک گام اولیه مثبت است و همه طرف‌ها را به تحکیم تنش‌زدایی و پیشبرد یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای این مناقشه تشویق می‌کند.»

