اسرائیل، فرانسه را از مذاکرات لبنان کنار گذاشت
منابع خبری اعلام کردند اسرائیل با حضور فرانسه در مذاکرات آتی با لبنان در واشنگتن مخالفت کرده و دلیل آن را «میانجیگری ناعادلانه» پاریس عنوان کرده است. این تصمیم در پی بالا گرفتن اختلافات میان طرفین بر سر مسائل منطقهای اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «جیروزالم پست» امروز- جمعه- به نقل از منابع آگاه نوشت: اسرائیل با حضور فرانسه در مذاکرات مستقیم میان تلآویو و بیروت که قرار است هفته آینده در واشنگتن آغاز شود، مخالفت کرده است.
یک مقام اسرائیلی در اینباره اظهار داشت: رفتار فرانسه در سال گذشته، از جمله ابتکاراتی که با هدف محدود کردن توانایی اسرائیل برای مقابله با ایران صورت گرفت، و همچنین عدم تمایل کامل به برداشتن گامهای ملموس برای کمک به لبنان در جهت خلع سلاح حزبالله، باعث شد اسرائیل، فرانسه را «میانجی ناعادل» تلقی کند.
این روزنامه در ادامه گزارش داد که تصمیم اسرائیل در پی افزایش خشم از رفتار فرانسه در ماههای اخیر، بهویژه از زمان حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، اتخاذ شده است.
دولت پاریس پیشتر از اجازه عبور هواپیماهای آمریکایی حامل سلاح به مقصد فلسطین اشغالی از حریم هوایی فرانسه، ممانعت کرده بود.