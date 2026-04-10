بارزانی: هرگز از کُردها خواسته نشد در ایران مداخله نظامی کنند
رئیس اقلیم کُردستان عراق گفت: نظام ایران ترکیبی بینظیر از مذهب و ملیگرایی است؛ این جنگ، آنها را متحد کرد و نظام پابرجا ماند.
به گزارش ایلنا، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در گفتوگوی اختصاصی با «لورنزو کرمونزی» گزارشگر ارشد روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» گفت: «هیچ راهحل نظامی برای بحران ایران وجود ندارد. باید همه کارها برای تحکیم آتشبس انجام شود.»
در مورد این آتشبس، ایرانیها حساس و نگران جزئیات هستند
این مقام ارشد در پاسخ به سؤالی در مورد شکنندگی این آتشبس و راههای جلوگیری از سرگیری و شعلهور شدن دوباره جنگ گفت: من همچنان شاهد برخورد ذهنیتها هستم. در مورد این آتشبس، ایرانیها حساس و نگران جزئیات هستند. آمریکاییها میخواهند راهحلهای سریع پیدا کنند. اما صبر هم لازم است.
بمباران لبنان توسط اسرائیل اشتباه است
بارزانی درباره بمباران لبنان توسط اسرائیل گفت: این یک اشتباه است. آنها باید فوراً بمباران را متوقف کنند تا از استحکام آتشبس اطمینان حاصل شود، به خصوص به این دلیل که اسرائیلیها فقط به حزبالله حمله نمیکنند، بلکه به زیرساختهای این کشور هم آسیب میرسانند.
آمریکاییها و هیچکسی هرگز از ما کُردها نخواستهاند که در ایران مداخله نظامی کنیم
رئیس اقلیم کُردستان عراق در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «در آغاز جنگ، آیا آمریکاییها از شما خواستند که برای تسهیل قیامها در داخل ایران مداخله کنید؟» تأکید کرد: آمریکاییها هرگز تغییر نظام در تهران را برای ما مطرح نکردند. در عوض، آنها بر لزوم توقف برنامه هستهای و برنامههای موشکی ایران اصرار داشتند. هیچکس، هرگز از ما کُردها نخواسته است که در ایران مداخله نظامی کنیم. ما مخالف استفاده از خاک خود به عنوان پایگاهی علیه همسایگان خود هستیم. ما نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم.
ایرانیها برای رویارویی با حمله جدید به خوبی آماده بودند
خبرنگار «کوریره دلا سرا» از «نیچیروان بارزانی» پرسید: «شما در ایران فارغالتحصیل شدهاید، فارسی صحبت میکنید و این کشور را میشناسید؛ ثبات نظام را چگونه ارزیابی میکنید؟» که رئیس اقلیم کُردستان عراق پاسخ داد: مدتهاست که در این باره، توضیح میدهم که نمیتوان نظام یک کشور را با حملات هوایی تغییر داد. نظام ایران، ترکیبی منحصر به فرد از مذهب و ملیگرایی است: این جنگ، آنها را متحد کرد. امروز، نظام توانسته است زنده بماند. حتی ترور رهبران هم فایده چندانی نداشت، زیرا جایگزین آنها بلافاصله انتخاب شدند. ایرانیها قبلاً درسهای زیادی از جنگ ژوئن گذشته، آموخته بودند و برای رویارویی با این حمله جدید هم به خوبی آماده بودند؛ آنها میدانند چگونه زنده بمانند. تنها راه پیشرو اکنون دیپلماسی است.»
نظام ایران، نهادهای بسیار قدرتمندی دارد
این دیپلمات باتجربه، درباره ارزیابیاش از قدرت اپوزیسیون امروز ایران گفت: اپوزیسیون ساختار سیاسی ندارد و فاقد رهبران محلی است. فراموش نکنیم که اعتراضاتی که وجود داشت ناشی از نارضایتی از وضعیت اقتصادی است. در همین حال، هیچ صفی در پمپ بنزینها وجود ندارد، مغازهها مرتباً باز هستند و نظام همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد.
تنگه هرمز، همچنان بسته است
«لورنزو کرمونزی» خبرنگار روزنامه «کوریره دلا سرا» گفت: «تنگه هرمز، همچنان بسته است: اقلیم کُردستان، چگونه میتواند به بحران صادرات انرژی عراق کمک کند؟» «نیچیروان ادریس مصطفی بارزانی» در پاسخ گفت: ما آمادهایم خطوط لوله نفت خود را به ترکیه تقویت کنیم. عراق در حال حاضر حدود 300 هزار بشکه نفت در روز از اقلیم کُردستان صادر میکند و میتوانیم آن را به 700 هزار بشکه در روز برسانیم.
ما همواره بر توقف حملات به اقلیم کُردستان تأکید کردهایم
بارزانی درباره حملات به اقلیم کُردستان گفت: ما همواره بر توقف این حملات تأکید کردهایم، اما دولت عراق، تلاش لازم را در این زمینه انجام نمیدهد. از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۶۰۰ حمله علیه ما صورت گرفته است و این قابل قبول نیست.
نیروهای ایتالیایی سد موصل را از حملات داعش ایمن کردند
رئیس اقلیم کُردستان در مورد خروج نیروهای ایتالیایی از اربیل گفت: در اینجا میخواهم از نیروهای ایتالیایی تشکر کنم. از سال ۲۰۰۳، آنها به ثبات منطقه ما کمک کردهاند؛ بعداً، آنها سد موصل را نیز از حملات داعش ایمن کردند. امروز، معتقدم که مأموریت آنها تمام نشده است. درک میکنم که چرا آنها تخلیه شدند، اما امیدوارم که آنها به زودی برای آموزش سربازان ما بازگردند.
پس از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴، بیش از دو میلیون آواره در میان ما بودند
«نیچیروان بارزانی» در مورد سفر جدید خود در روزهای 28 تا 30 اردیبهشت ماه امسال (۱۸ تا ۲۰ مه 2026) و دیدار با پاپ در واتیکان و مقامات ایتالیایی گفت: ما روابط بسیار خوبی با واتیکان داریم، به خصوص از سال ۲۰۰۳، زمانی که مناطق کُردنشین به پناهگاه مهمی برای همه مسیحیان عراق تبدیل شد، نه تنها برای آنها، بلکه برای ایزدیها، سنیها و همه جوامع تحت آزار و اذیت نیز همینطور. پس از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴، بیش از دو میلیون آواره در میان ما بودند که اکثریت قریب به اتفاق آنها مسیحی بودند. در این زمینه، واتیکان همیشه به ما نزدیک بوده است.
رئیس اقلیم کُردستان عراق در پایان این گفتوگو تأکید کرد: ما با علاقه زیادی سفر تاریخی پاپ فرانسیس به سرزمینهایمان در سال ۲۰۲۱ را به یاد داریم. بنابراین خوشحالم که میتوانم با پاپ جدید، ملاقات کنم. در مورد دولت ایتالیا، نخستوزیر شما قبلاً به اقلیم کُردستان سفر کرده و در میان ما بوده است، همانطور که وزرای امور خارجه و دفاع نیز در اینجا حضور داشتهاند. ما از ایتالیا کمکهای بشردوستانه و نظامی دریافت میکنیم. معتقدم زمان توسعه روابط اقتصادی، به ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط؛ میان ما فرا رسیده است.«نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در گفتوگوی اختصاصی با «لورنزو کرمونزی» Lorenzo Cremonesi گزارشگر ارشد روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» Corriere della Sera گفت: «هیچ راهحل نظامی برای بحران ایران وجود ندارد. باید همه کارها برای تحکیم آتشبس انجام شود.»
