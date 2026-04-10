مشتاقانه منتظر مذاکره با ایران هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، معاون رئیس‌جمهور آمریکا عازم پاکستان شد.

«جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز -‌جمعه- برای شرکت در نشست اسلام‌آباد عازم پاکستان شد.

وی پیش از عزیمت به پاکستان به خبرنگاران گفت: «ما مشتاقانه منتظر مذاکره هستیم. فکر می‌کنم مثبت خواهد بود. اگر ایرانی‌ها مایل به مذاکره با حسن نیت باشند و دست خود را باز کنند، خوب است.»

وی افزود: «رئیس‌جمهور دستورالعمل‌های کاملاً واضحی به ما داده است و خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.»

