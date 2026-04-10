ادامه سایه تردید بر قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، قیمت نفت امروز -جمعه- افزایش یافت، زیرا بازارها در بحبوحه آتش‌بس شکننده بین ایالات متحده و ایران، خطرات ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز را ارزیابی می‌کردند.

تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۰.۹۵ درصد افزایش به ۹۶.۸۳ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۰.۶۲ درصد افزایش به ۹۸.۴۹ دلار در هر بشکه رسید.

«تونی سیکامور»، تحلیلگر بازار، در یادداشتی گفت: «موج اولیه آسودگی که پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای توسط رئیس‌جمهور ترامپ ایجاد شد، به سرعت جای خود را به تردید داد.»

