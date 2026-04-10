اعلام حمایت ترامپ ار اوربان در انتخابات مجارستان
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، از رأیدهندگان مجارستانی خواست تا در انتخابات مجارستان که قرار است یکشنبه آینده برگزار شود، از نخست وزیر این کشور حمایت کنند.
ترامپ در تروث سوشیال نوشت: «بروید بیرون و به ویکتور اوربان، یک دوست واقعی، مبارز و برنده، رأی دهید. من تا آخر با او هستم.»