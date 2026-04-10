دیدار و گفت‌وگوی وزیر خارجه مصر با السودانی در عراق

وزیر خارجه مصر در جریان سفر به عراق با نخست وزیر این کشور دیدار و درباره تحولات فوری منطقه و ضرورت تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جاری برای متوقف ساختن تنش رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق از «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر استقبال کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، در این دیدار تحولات فوری منطقه، ضرورت تشدید تلاش های منطقه ای و بین المللی جاری برای متوقف ساختن تنش و مهار نتایج جنگ، مورد بررسی قرار گرفت.

السودانی در ادامه بر اهمیت تحکیم آتش بس و شمول لبنان در آتش بس تاکید و بار دیگر اشاره کرد که عراق تجاوز اسرائیل به ملت لبنان را محکوم می کند.

