به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق از «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر استقبال کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، در این دیدار تحولات فوری منطقه، ضرورت تشدید تلاش های منطقه ای و بین المللی جاری برای متوقف ساختن تنش و مهار نتایج جنگ، مورد بررسی قرار گرفت.

السودانی در ادامه بر اهمیت تحکیم آتش بس و شمول لبنان در آتش بس تاکید و بار دیگر اشاره کرد که عراق تجاوز اسرائیل به ملت لبنان را محکوم می کند.

