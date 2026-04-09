به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در تماسی تلفنی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت‌وگو کرد.

شیخ تمیم در جریان این تماس مراتب تسلیت خود و مردم قطر را برای قربانیان حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان ابراز کرد.

امیر قطر، ضمن اعلام همبستگی کشورش با لبنان در این دوران سخت، آمادگی دوحه را برای کمک، به هر طریقی که منجر به توقف تشدید نظامی شود، به ویژه در مورد گنجاندن لبنان در توافق آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده، ابراز کرد.

عون نیز از امیر قطر به خاطر حمایت مداومش از لبنان و مردمش تشکر کرد و از حمایت قطر از لبنان و مردم این کشور در همه زمینه‌ها و شرایط، به ویژه در زمینه کمک‌های فوری پزشکی و امدادی، قدردانی کرد.

