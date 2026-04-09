خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و رئیس جمهور لبنان

گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و رئیس جمهور لبنان
کد خبر : 1771452
لینک کوتاه کپی شد.

امیر قطر در تماس تلفنی با رئیس جمهور لبنان ضمن ابراز همبستگی با این کشور از آمادگی کشورش برای میانجیگری جهت گنجاندن لبنان در توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در تماسی تلفنی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت‌وگو کرد.

شیخ تمیم در جریان این تماس مراتب تسلیت خود و مردم قطر را برای قربانیان حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان ابراز کرد.

امیر قطر، ضمن اعلام همبستگی کشورش با لبنان در این دوران سخت، آمادگی دوحه را برای کمک، به هر طریقی که منجر به توقف تشدید نظامی شود، به ویژه در مورد گنجاندن لبنان در توافق آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده، ابراز کرد.

 عون نیز از امیر قطر به خاطر حمایت مداومش از لبنان و مردمش تشکر کرد و از حمایت قطر از لبنان و مردم این کشور در همه زمینه‌ها و شرایط، به ویژه در زمینه کمک‌های فوری پزشکی و امدادی، قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار