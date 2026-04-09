خبرگزاری کار ایران
دیپلمات روس:

تحریم‌های غرب سازوکاری برای فشار سیستماتیک است

تحریم‌های غرب سازوکاری برای فشار سیستماتیک است
کد خبر : 1771433
معاون وزیرخارجه روسیه گفت که تحریم‌های روسیه سازوکاری برای فشار سیستماتیک بر کشورها است.

به گزارش ایلنا به نقل ازتاس، «دمیتری لیوبینسکی»، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که تحریم‌های ضد روسی غرب اقدامات موقتی نیستند، بلکه سازوکاری برای فشار استراتژیک سیستماتیک هستند.

وی در کنفرانس بین‌المللی اقدامات بشردوستانه، چاره‌جویی و مسئولیت در فضای تحریم‌های یکجانبه گفت: «تجربه کوبا، ایران و کره شمالی به وضوح نشان می‌دهد که فشار کارساز نیست».

دیپلات روس اضهار داشت: «امروز، آنها در تلاشند تا همان سناریو را علیه روسیه اجرا کنند. بدیهی است که این تحریم‌ها اقدامات موقت یا هدفمند نیستند، بلکه سازوکاری برای فشار استراتژیک سیستماتیک بر کشور ما هستند».

لیوبینسکی افزود: «صرف نظر از شرایط، صرف نظر از سیستم روابط بین‌الملل، رقبای غربی ما همیشه تلاش خواهند کرد تا روسیه را مهار و توانایی‌های اقتصادی و فناوری آن را تضعیف کنند».

