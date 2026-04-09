به گزارش ایلنا به نقل از تاس،سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت که خطر بزرگی برای آتش‌بس ایران و آمریکا است.

«استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت:‌ «دبیرکل به صراحت حملات گسترده اسرائیل به سراسر لبنان در ۸ آوریل را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی، از جمله کودکان، و همچنین خسارت به زیرساخت‌های غیرنظامی شد، محکوم می‌کند».

وی اظهار داشت: «دبیرکل به شدت از دست دادن جان غیرنظامیان را محکوم می‌کند و عمیقا از افزایش تلفات غیرنظامیان نگران است».

دوجاریک افزود: «با اعلام آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده، فعالیت‌های نظامی مداوم در لبنان خطر بزرگی برای آتش‌بس و تلاش‌ها برای صلح پایدار و جامع در منطقه است. دبیرکل بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهد که فورا خصومت‌ها را متوقف کنند».

