به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، شیخ حمد بن جاسم، نخست‌وزیر پیشین قطر، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: اکنون که ایالات متحده و ایران بر سر یک آتش‌بس دوهفته‌ای توافق کرده‌اند و قرار است مذاکرات در اسلام‌آباد دنبال شود، امیدوار بودم همه طرف‌ها برای دستیابی به بهترین راهکار، یعنی یک توافق صلح کامل و بدون محدودیت زمانی، تلاش کنند تا دوباره به تنور جنگ بازنگردیم.

وی افزود: تجربه‌های گذشته به ما آموخته است که توافقات دارای مهلت مشخص، ممکن است در دایره تمدیدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت باقی بمانند، بدون آنکه منجر به پایان قطعی جنگ و استقرار صلح شوند.

حمد بن جاسم خاطرنشان کرد: هرچند آرزو دارم طرفین در دو هفته آینده به توافق نهایی برسند، اما نگرانی بزرگ من این است که وضعیت به همین شکل کنونی باقی بماند و راه برای اسرائیل باز بماند تا هر زمان که بخواهد منطقه را دچار بحران کند.

بن جاسم اظهار داشت: ممکن است یکی از تصمیم‌گیران آن‌ها با بهانه‌جویی یا طرح پیش‌شرط‌ های جدید، مانع از امضای توافق صلح شود. در چنین حالتی، منطقه همچنان در وضعیت آماده‌باش و نگرانی و اضطراب باقی می‌ماند در حالی که ما ما هرگز خواستار آن نیستیم، اما این وضعیت به نفع کسانی است که به دنبال باج‌خواهی از منطقه ما هستند و همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند، همان‌طور که در لبنان شاهد آن هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم آمال و آرزوهایی که با اعلام این توافق در ساعات پایانی زنده شد، نقش بر آب نشود و مذاکرات پیش رو به توافقی پایدار ختم گردد که مانع از بروز بحران‌های بیشتر شود.

