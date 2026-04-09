خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«نگرانی بزرگ» نخست‌وزیر پیشین قطر درباره آتش‌بس ایران و آمریکا

کد خبر : 1771406
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر پیشین قطر با ابراز نگرانی عمیق از ماهیت موقت آتش‌بس میان ایران و امریکا، هشدار داد: کوتاه‌مدت بودن این توافق فضای لازم را برای اسرائیل فراهم می‌کند تا با بحران‌آفرینی و بهانه‌جویی‌های تازه، منطقه را در وضعیت اضطراب دائمی نگه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، شیخ حمد بن جاسم، نخست‌وزیر پیشین قطر، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: اکنون که ایالات متحده و ایران بر سر یک آتش‌بس دوهفته‌ای توافق کرده‌اند و قرار است مذاکرات در اسلام‌آباد دنبال شود، امیدوار بودم همه طرف‌ها برای دستیابی به بهترین راهکار، یعنی یک توافق صلح کامل و بدون محدودیت زمانی، تلاش کنند تا دوباره به تنور جنگ بازنگردیم.

وی افزود: تجربه‌های گذشته به ما آموخته است که توافقات دارای مهلت مشخص، ممکن است در دایره تمدیدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت باقی بمانند، بدون آنکه منجر به پایان قطعی جنگ و استقرار صلح شوند.

حمد بن جاسم خاطرنشان کرد: هرچند آرزو دارم طرفین در دو هفته آینده به توافق نهایی برسند، اما نگرانی بزرگ من این است که وضعیت به همین شکل کنونی باقی بماند و راه برای اسرائیل باز بماند تا هر زمان که بخواهد منطقه را دچار بحران کند.

بن جاسم اظهار داشت: ممکن است یکی از تصمیم‌گیران آن‌ها با بهانه‌جویی یا طرح پیش‌شرط‌ های جدید، مانع از امضای توافق صلح شود. در چنین حالتی، منطقه همچنان در وضعیت آماده‌باش و نگرانی و اضطراب باقی می‌ماند در حالی که ما ما هرگز خواستار آن نیستیم، اما این وضعیت به نفع کسانی است که به دنبال باج‌خواهی از منطقه ما هستند و همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند، همان‌طور که در لبنان شاهد آن هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم آمال و آرزوهایی که با اعلام این توافق در ساعات پایانی زنده شد، نقش بر آب نشود و مذاکرات پیش رو به توافقی پایدار ختم گردد که مانع از بروز بحران‌های بیشتر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار