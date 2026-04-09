مقام دفاعی اروپا:

اروپا باید بر وابستگی نظامی بر آمریکا غلبه کند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندره دنک»، مدیر آژانس دفاعی اروپا، گفت که اتحادیه اروپا باید بر وابستگی نظامی خود به ایالات متحده غلبه کند.

خبرگزاری «ای‌اف‌ای» اسپانیا به نقل از وی نوشت: «وابستگی نظامی (به ایالات متحده) هنوز وجود دارد و قابل توجه است. این چیزی است که باید بر آن غلبه کنیم».

دنک اظهار داشت: «ما فقط از طریق خرید مشترک سلاح از بازارهای اروپا موفق خواهیم شد».

این مقام دفاعی گفت که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال مسائل امنیتی بر عهده بگیرد.

دنک تصریح کرد که دستیابی به این هدف مستلزم نیروهای مسلح قوی‌تر، پایگاه صنعتی پایدارتر و همکاری عمیق‌تر است.

