به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ ایتالیا اعلام کرد که هرگونه نقض توافق آتش‌بس در خاورمیانه را محکوم می‌کند.

«جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، هرگونه نقض توافق آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران را به شدت محکوم کرد.

ملونی در پارلمان این کشور گفت: «ما به یک قدمی نقطه بی‌بازگشت رسیده‌ایم، اما اکنون با چشم‌انداز شکننده‌ای از صلح روبرو هستیم که باید با عزم راسخ دنبال شود.»

وی گفت برای ایتالیا و اتحادیه اروپا، احیای «آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز نیز مهم است.

انتهای پیام/