دیدار ولیعهد عربستان سعودی با نخستوزیر انگلیس
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، در جده با «کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس، دیدار کرد.
استارمر و بن سلمان ضمن مرور روابط تاریخی دو کشور عربستان و انگلیس، در خصوص تقویت مشارکت راهبردی در زمینههای مختلف و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار مقامات بلندپایه دو کشور از جمله مشاوران امنیت ملی و وزرای مربوطه نیز حضور داشتند تا ابعاد مختلف همکاریهای دوجانبه و مسائل مورد اهتمام مشترک را بررسی کنند.