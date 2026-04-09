به گزارش ایلنا، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که علی یوسف حرشی، دستیار شیخ نعیم قاسم را در حمله‌ای به پایتخت بیروت در شامگاه چهارشنبه، ترور کرده است.

در این بیانیه آمده است: حرشی برادرزاده شیخ نعیم قاسم و از افراد نزدیک و مشاور شخصی ایشان بود و نقش محوری در مدیریت دفترش و تامین امنیت آن داشت.

همچنین درحالیکه خبرگزاری رویترز خبری درخصوص ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان منتشر کرده بودند، دقایقی پیش خبرش را با این توضیح اصلاح کرد: "این خبر در تیتر و پاراگراف ۱ اصلاح شده و گفته شده که برادرزاده نعیم قاسم کشته شده، نه خود نعیم قاسم"

