خبر اصلاحی رویترز:

برادرزاده دبیرکل حزب‌الله لبنان ترور شده، نه خود شیخ نعیم قاسم

برادرزاده دبیرکل حزب‌الله لبنان ترور شده، نه خود شیخ نعیم قاسم
خبرگزاری رویترز دقایقی پیش خبرش درباره ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان را با این توضیح اصلاح کرد: "برادرزاده نعیم قاسم ترور شده، نه خود نعیم قاسم".

به گزارش ایلنا، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که علی یوسف حرشی، دستیار شیخ نعیم قاسم را در حمله‌ای به پایتخت بیروت در شامگاه چهارشنبه، ترور کرده است.

در این بیانیه آمده است: حرشی برادرزاده شیخ نعیم قاسم و از افراد نزدیک و مشاور شخصی ایشان بود و نقش محوری در مدیریت دفترش و تامین امنیت آن داشت.

همچنین درحالیکه خبرگزاری رویترز خبری درخصوص ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان منتشر کرده بودند، دقایقی پیش خبرش را با این توضیح اصلاح کرد: "این خبر در تیتر و پاراگراف ۱ اصلاح شده و گفته شده که برادرزاده نعیم قاسم کشته شده، نه خود نعیم قاسم"

