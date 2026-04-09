گفتوگوی وزرای خارجه ایران و عربستان
کد خبر : 1771323
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه عربستان سعودی از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور و همتای ایرانیاش خبر داد.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی طی بیانیه خود اعلام کرد: «وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، کاهش تنش در منطقه و راههای بازگرداندن ثبات را مورد بحث و بررسی قرار داد.»