به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ وزارت امور خارجه عربستان سعودی از گفت‌وگوی وزیر خارجه این کشور و همتای ایرانی‌اش خبر داد.

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، کاهش تنش در منطقه و راه‌های بازگرداندن امنیت را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی طی بیانیه خود اعلام کرد: «وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، کاهش تنش در منطقه و راه‌های بازگرداندن ثبات را مورد بحث و بررسی قرار داد.»

