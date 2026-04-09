بهرغم آتشبس.. ترامپ بار دیگر ایران را تهدید کرد
در حالیکه آتشبس موقت میان ایران و آمریکا وارد دومین روز خود شده، ترامپ بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، نوشت: تا زمانیکه توافق واقعی به طور کامل اجرا شود، تمام کشتیها، هواگردها و پرسنل نظامی آمریکا، همراه با مهمات، تسلیحات و هر چیز دیگری که برای اجرای مرگبار و نابودی کامل دشمنی که پیشتر به طرز قابل ملاحظهای تضعیف شده، مناسب و ضروری باشد، در داخل و اطراف ایران در جای خود باقی خواهند ماند.
ترامپ در ادامه لفاظیهایش افزود: اگر توافق با ایران اجرا نشود و اگر به هر دلیلی چنین نشود که بسیار بعید است، آنگاه تیراندازی آغاز میشود، بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر از هر آنچه تا به حال کسی دیده است.
او نوشت: مدتها پیش توافق حاصل شد و برخلاف همه شعارهای دروغین خلاف آنها، نه سلاح هستهای خواهند داشت و تنگه هرمز باز و امن خواهد بود. هر کسی خلاف این حرف بزند دروغگو است.
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد: در حال حاضر ارتش ما هم در حال آمادهسازی است، هم استراحت میکند، اما حقیقت این است که منتظر فتح نظامی بعدی است. آمریکا دوباره قدرتمند شده است.