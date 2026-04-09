به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، نوشت: تا زمانی‌که توافق واقعی به طور کامل اجرا شود، تمام کشتی‌ها، هواگردها و پرسنل نظامی آمریکا، همراه با مهمات، تسلیحات و هر چیز دیگری که برای اجرای مرگبار و نابودی کامل دشمنی که پیش‌تر به طرز قابل ملاحظه‌ای تضعیف شده، مناسب و ضروری باشد، در داخل و اطراف ایران در جای خود باقی خواهند ماند.

ترامپ در ادامه لفاظی‌هایش افزود: اگر توافق با ایران اجرا نشود و اگر به هر دلیلی چنین نشود که بسیار بعید است، آنگاه تیراندازی آغاز می‌شود، بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از هر آنچه تا به حال کسی دیده است.

او نوشت: مدتها پیش توافق حاصل شد و برخلاف همه شعارهای دروغین خلاف آن‌ها، نه سلاح‌ هسته‌ای خواهند داشت و تنگه هرمز باز و امن خواهد بود. هر کسی خلاف این حرف بزند دروغگو است.

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد: در حال حاضر ارتش ما هم در حال آماده‌سازی است، هم استراحت می‌کند، اما حقیقت این است که منتظر فتح نظامی بعدی است. آمریکا دوباره قدرتمند شده است.

