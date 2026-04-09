تاکید مجدد مکرون: آتش‌بس باید شامل لبنان هم بشود
رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بر لزوم پایداری توافق و امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه تاکید کرد و متذکر شد که آتش‌بس باید شامل لبنان هم بشود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پی گفت‌وگو با همتایان ایرانی و آمریکایی‌اش، ضمن حمایت از برقراری آتش‌بس، آن را «بهترین گزینه ممکن» دانست.

مکرون، تاکید کرد: برای حفظ اعتبار و پایداری این توافق، تنش‌زدایی باید علاوه بر جبهه‌های دیگر، لزوما شامل لبنان نیز شود تا مسیر برای مذاکرات جامع فراهم گردد.

مکرون در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» ابراز امیدواری کرد: تمامی طرف‌ها به طور کامل به آتش‌بس پایبند باشند.

او خاطرنشان کرد: شمولیت این آتش بس تنها راه جلوگیری از فروپاشی تفاهمات اولیه میان واشنگتن و تهران است.

