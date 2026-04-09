گزارش نتانیاهو به کابینه امنیتی رژیم درباره توافق آتشبس
همزمان با توافق تهران و واشنگتن برای برگزاری مذاکرات در پاکستان، ابهام در وضعیت جبهه شمالی فلسطین اشغالی ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد: کابینه امنیتی اسرائیل نشست ویژهای را برای بررسی ابعاد توافق اخیر میان ایران و آمریکا برگزار کرده است.
در این جلسه، بنیامین نتانیاهو جزئیات این تفاهم را تشریح و تأکید کرد: بر اساس مفاد فعلی، لبنان شامل این توافق نمیشود و وضعیت جبهه شمالی از مسیر توافق با تهران مستثنی شده است.
این در حالی است که ایران و سران شماری از کشورها از جمله پاکستان و فرانسه تاکید کردهاند لبنان نیز شامل توافق آتش بس خواهد بود.