کرهشمالی مجموعهای از سلاحهای استراتژیک را آزمایش کرد
خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گزارش داد که کرهشمالی به مدت سه روز متوالی مجموعهای از آزمایشهای سیستمهای تسلیحاتی مدرن، از جمله موشکهای بالستیک و بمبهای خوشهای را انجام داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آکادمی علوم دفاعی و اداره موشکی کرهشمالی در روزهای گذشته یک سیستم سلاح الکترومغناطیسی، بمبهای فیبر کربنی، یک سیستم موشکی ضد هوایی کوتاهبرد متحرک و کلاهک خوشهای موشک بالستیک تاکتیکی آزمایش کرد.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، کیم جونگ سیک، ژنرالی که نظارت بر این آزمایشها را بر عهده داشت، گفت که سیستم تسلیحاتی الکترومغناطیسی و بمبهای فیبر کربنی «داراییهای ویژه» ارتش کره شمالی هستند.
کرهشمالی همچنین اعلام کرد که سیستم موشکی ضد هوایی کوتاهبرد متحرک و قابلیتهای رزمی کلاهک موشک بالستیک تاکتیکی را نیز آزمایش کرد اما به تعداد موشکهای شلیک شده اشارهای نکرد.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی گزارش داد آزمایش موشک بالستیک تاکتیکی سطح به سطح «هواسونگفو-۱۱ کا» که به کلاهک خوشهای مجهز است، نشان داد که این موشک میتواند «هر هدفی» تا مساحت ۷ هکتار (۱۷ هکتار) را «به خاکستر تبدیل کند.»
با وجود مقیاس وسیع آزمایشها، رسانههای کرهشمالی اشارهای به حضور کیم جونگ اون، رهبر این کشور، در این آزمایشها نکردند و تصاویر واقعی از این پرتابها را نیز منتشر نکردند.
تحلیلگران معتقدند که این چهارمین و پنجمین آزمایش موشک بالستیک کرهشمالی در سال جاری و رد صریح تلاشهای سئول برای بهبود روابط است.
ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی چهارشنبه گفت که پیونگ یانگ در روزهای سهشنبه و چهارشنبه چند موشک آزمایش کرد. این کشور از پیونگ یانگ خواست که به این آزمایشها پایان دهد.