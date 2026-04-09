به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم در گزارشی اختصاصی نوشت: تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ برای پذیرش مذاکره و آتش‌بس دوهفته‌ای بر اساس پیشنهاد 10 بندی ایران، بسیاری از مقامات سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن را، حتی نزدیک‌ترین دستیاران رئیس‌جمهور را، غافلگیر کرد. این در حالی است که تنها ۴۸ ساعت پیش از این اعلام، یک فرستاده بلندپایه پاکستانی از اسلام‌آباد به واشنگتن سفر کرده بود تا جزئیات توافق آتش‌بس دو هفته‌ای را به دولت آمریکا ارائه دهد؛ خبری که موجی از شوک و حیرت را در تل‌آویو و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس به راه انداخت.

دیپلمات‌های کارکشته معتقدند که اعلام اخیر ترامپ، در واقع نوعی «خیانت ناگهانی» به منافع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و به خصوص رژیم اسرائیل محسوب می‌شود. رسانه‌های عبری نیز این اقدام ترامپ را «ضربه‌ای مهلک به کابینه نتانیاهو» توصیف کرده و بر عدم مشورت قبلی در این زمینه تأکید کرده‌اند. ظاهرا کشورهای عربی منطقه نیز در اتخاذ این تصمیم نقشی نداشته‌اند، اگرچه شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، از جزئیات طرحی که پاکستان ارائه کرده بود، اطلاع داشته است.

برخی دیپلمات‌های اروپایی ادعا می‌کنند که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پشت پرده، حمایت قاطعی از سند پاکستانی به عمل آورده است. این سند، تنها راهی است که می‌تواند از خونریزی منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کند و مانع از درگیر شدن عمیق‌تر روسیه در بحران میان ایران و آمریکا شود.

پیام پوتین که توسط فرستاده پاکستانی به واشنگتن منتقل شده، این مضمون را داشته است که گروه بریکس در صورت اقدام مخرب آمریکا علیه ایران، قاطعانه برای حمایت اقتصادی از این عضو کلیدی خود وارد عمل خواهد شد.

منابع نزدیک به دولت ترامپ گزارش می‌دهند که پوتین به همراه نخست‌وزیر پاکستان، با تمام توان از این ابتکار عمل حمایت کرده و حتی تیمی ویژه در مسکو و کرملین برای پیگیری دقیق جزئیات مذاکرات دو هفته‌ای تشکیل داده‌اند.

گزارش رای‌الیوم همچنین بر این ادعا استوار است که پیشنهاد 10 بندی ایران به عنوان مبنای مذاکرات ایران، که جزو شروط قطعی نبوده، ریشه در طرحی روسی دارد. این طرح به عنوان یک راه حل میانه میان ۱۵ پیشنهاد اولیه آمریکا و ۵ خواسته اصلی ایران عمل کرده است. در نهایت، با پشتیبانی روسیه و پاکستان، توافق بر سر همین «۱۰ اصل» صورت گرفت؛ توافقی که از یک سو مانع از سیطره کامل ایران بر روند مذاکرات شد و از سوی دیگر، به ترامپ اجازه نداد تا تمام ۵ بند مورد نظر خود را به کرسی بنشاند.

انتهای پیام/