بلژیک: آتشبس ایران و آمریکا باید لبنان را نیز شامل شود
وزیر خارجه بلژیک خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شد و گفت که آتشبس ایران و آمریکا باید لبنان را نیز شامل شود.
به گزارش ایلنا، ماکسیم پرووت، وزیر خارجه بلژیک چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز به بیروت آمدم تا حمایت کامل خودمان را از مقامهای لبنانی نشان دهم و همبستگی عمیق خود را با خانوادههای آسیبدیده از درگیری خشونتآمیز بین اسرائیل و حزبالله ابراز کنم.
پرووت افزود: درست قبل از اینکه از جوزف عون رئیس جمهور لبنان به خاطر پیشنهاد آغاز مذاکرات رسمی با اسرائیل برای آتشبس تقدیر کنم، اسرائیل بدون هشدار قبلی، یکی از گستردهترین حملات از زمان آغاز خصومتها را انجام که گفته میشود صدها غیرنظامی قربانی آن شدهاند. من و هیات هیات همراهم در سفارت بلژیک، تنها در فاصله چند صد متری از محل اصابت موشکها بودیم.
وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد: این حملات باید متوقف شود. آتشبس بین آمریکا، اسرائیل و ایران باید شامل لبنان نیز بشود.
ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه نقاط مختلف لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که ظرف ۱۰ دقیقه شدیدترین حملات از زمان آغاز عملیات علیه لبنان را انجام داده و بیش از ۱۰۰ نقطه را هدف قرار داد.
وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد که بیمارستانهای این کشور مملو از قربانیان حملات ساعات اخیر رژیم صهیونیستی است و طبق آمار اولیه دستکم ۱۱۲ تن شهید و ۸۳۷ نفر دیگر زخمی شدهاند.