سفیر پاکستان در واشنگتن:
لبنان بخشی از آتشبس ایران و آمریکاست
سفیر پاکستان در آمریکا گفت، بر اساس تفاهماتی که به دست آمده، لبنان بخشی از توافق آتشبس میان ایران و آمریکاست.
به گزارش ایلنا، رضوان، سعید شیخ، سفیر پاکستان در واشنگتن، چهارشنبهشب در مصاحبهای با شبکه سیانان گفت، توافق اعلام شده از سوی شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان که شامل لبنان نیز میشود، «بسیار معتبر» بوده و همچنان برداشت شریف این است که لبنان در آن گنجانده شده است.
وی هشدار داد که این مساله جزو مواردی است که ممکن است رژیم صهیونیستی از طریق آن در آتشبس «اختلال» ایجاد کند.
سفیر پاکستان در آمریکا با اشاره به نقض مکرر آتشبس در لبنان و غزه توسط اسرائیل گفت: پیشتر مواردی وجود داشته که آتشبس نقض شده است.
شهباز شریف چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آتشبس دو هفتهای بین ایران و ایالات متحده و متحدانش، لبنان و سایر مناطق را نیز در بر میگیرد، اما تلآویو بلافاصله با شمول لبنان در آتشبس مخالفت و تلاش کرد روند آتشبس را با ادامه حملات و مواضع سیاسی خود مخدوش کند.
همچنین جی دی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا و کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در پی آتشبس میان تهران و واشنگتن ادعا کردند که این آتشبس شامل لبنان نمیشود.
ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه نقاط مختلف لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که ظرف ۱۰ دقیقه شدیدترین حملات از زمان آغاز عملیات علیه لبنان را انجام داده و بیش از ۱۰۰ نقطه را هدف قرار داد.
مقامهای لبنان اعلام کردند که این حملات دستکم ۲۵۴ تن شهید و یک هزار و ۱۶۵ زخمی بر جای گذاشت.