واکنش کویت به آتش‌بس ۲ هفته‌ای ایران و آمریکا

کویت با انتشار بیانیه‌ای از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای،  از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا  استقبال کرد.

کویت همنین از تلاش‌های انجام شده برای دستیابی به این آتش‌بس، و به ویژه نقش محوری پاکستان در جلوگیری از تشدید و تنش بیشتر در منطقه، قدردانی کرد.

دولت کویت بر حمایت خود را از تمام  تلاش‌های میانجیگرانه با هدف بازگرداندن آرامش به منطقه تاکید و ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس منجر به یک توافق جامع و پایدار شود که امنیت و ثبات منطقه‌ای را افزایش دهد و امید به حل‌و‌فصل مناقشات از طریق روش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگوی سازنده را احیا کند.

 

