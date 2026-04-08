به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای، از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

کویت همنین از تلاش‌های انجام شده برای دستیابی به این آتش‌بس، و به ویژه نقش محوری پاکستان در جلوگیری از تشدید و تنش بیشتر در منطقه، قدردانی کرد.

دولت کویت بر حمایت خود را از تمام تلاش‌های میانجیگرانه با هدف بازگرداندن آرامش به منطقه تاکید و ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس منجر به یک توافق جامع و پایدار شود که امنیت و ثبات منطقه‌ای را افزایش دهد و امید به حل‌و‌فصل مناقشات از طریق روش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگوی سازنده را احیا کند.

