واکنش کویت به آتشبس ۲ هفتهای ایران و آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت در بیانیهای، از اعلام آتشبس ۲ هفتهای میان ایران و آمریکا استقبال کرد.
کویت همنین از تلاشهای انجام شده برای دستیابی به این آتشبس، و به ویژه نقش محوری پاکستان در جلوگیری از تشدید و تنش بیشتر در منطقه، قدردانی کرد.
دولت کویت بر حمایت خود را از تمام تلاشهای میانجیگرانه با هدف بازگرداندن آرامش به منطقه تاکید و ابراز امیدواری کرد که این آتشبس منجر به یک توافق جامع و پایدار شود که امنیت و ثبات منطقهای را افزایش دهد و امید به حلوفصل مناقشات از طریق روشهای دیپلماتیک و گفتوگوی سازنده را احیا کند.