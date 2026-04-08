پاپ لئو آتشبس بین آمریکا و ایران را «نشانهای از امید واقعی» خواند
کد خبر : 1771046
رهبر کاتولیکهای جهان از آتشبس بین آمریکا و ایران استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رهبر کاتولیکهای جهان از آتشبس بین آمریکا و ایران استقبال کرد.
«پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیکهای جهان، آتشبس بین ایالات متحده و ایران را «نشانهای از امید واقعی» خواند.
این رهبر کاتولیک در پایان سخنرانی هفتگی خود در واتیکان گفت: «من با رضایت و به عنوان نشانهای از امید واقعی از اعلام آتشبس فوری دو هفتهای استقبال میکنم. تنها با بازگشت به مذاکرات میتوانیم به پایان جنگ برسیم.»