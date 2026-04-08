شهباز شریف:

از ایران برای پذیرش پیشنهاد پاکستان قدردانی می‌کنیم

نخست وزیر پاکستان از گفت‌وگوی خود با رئیس جمهور ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، امروز -چهارشنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، از گفت‌وگوی تلفنی خود با «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران خبر داد.

نخست وزیر پاکستان نوشت:‌ «من امروز بعد از ظهر گفت‌وگوی گرم و پرمحتوایی با رئیس جمهور مسعود پزشکیان از ایران داشتم. قدردانی عمیق خود را از خرد و درایت رهبری ایران در پذیرش پیشنهاد پاکستان برای میزبانی مذاکرات صلح در اسلام آباد در پایان هفته جاری برای همکاری مشترک برای بازگشت صلح به منطقه ابراز کردم».

وی ادامه داد:‌ «رئیس جمهور پزشکیان ضمن تاکید مجدد بر مشارکت ایران در مذاکرات آینده، از تلاش‌های پاکستان قدردانی کرد و بهترین آرزوهای خود را برای مردم پاکستان ابراز داشت».

شهباز شریف افزود: «همچنان متعهد به همکاری نزدیک با همه دوستان و شرکای خود برای پیشبرد صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن است».

