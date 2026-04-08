به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس،‌ «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که این نهاد از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال می‌کند و آماده است با ارائه نقش حیاتی خود در نظارت و تضمین امنیت هسته‌ای، تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را حمایت کند.

آژانس در بیانیه‌ای تاکید کرد: «گروسی از بازگشت به مسیر دیپلماسی که هدف آن مذاکره درباره مسائل کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران است، استقبال می‌کند».

این نهاد همچنین اعلام کرد که آماده است با استفاده از نقش ضروری خود در نظارت و راستی‌آزمایی، از این تلاش‌ها حمایت کند تا مسیر رسیدن به یک توافق پایدار هموار شود.

