خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

آژانس آماده پشتیبانی از مسیر دیپلماسی درباره برنامه هسته‌ای ایران است

کد خبر : 1770985
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که این نهاد از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال می‌کندو آماده پشتیبانی از مسیر دیپلماسی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس،‌ «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که این نهاد از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال می‌کند و آماده است با ارائه نقش حیاتی خود در نظارت و تضمین امنیت هسته‌ای، تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را حمایت کند.

آژانس در بیانیه‌ای تاکید کرد: «گروسی از بازگشت به مسیر دیپلماسی که هدف آن مذاکره درباره مسائل کلیدی از جمله برنامه هسته‌ای ایران است، استقبال می‌کند».

این نهاد همچنین اعلام کرد که آماده است با استفاده از نقش ضروری خود در نظارت و راستی‌آزمایی، از این تلاش‌ها حمایت کند تا مسیر رسیدن به یک توافق پایدار هموار شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار