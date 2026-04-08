بازگشایی حریم هوایی عراق پس از آتشبس ایران و آمریکا
پس از اعلام آتشبس ۲ هفتهای میان ایران و آمریکا، عراق از بازگشایی حریم هوایی خود خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پس از اعلام آتشبس ۲ هفتهای میان ایران و آمریکا، اداره هوانوردی عراق از بازگشایی حریم هوایی و تمام فرودگاههای این کشور خبر داد.
این اداره در بیانیهای که توسط خبرگزاری عراق (واع) منتشر شد، اعلام کرد: «تصمیم گرفته شده است که پس از تثبیت اوضاع و بازگشت به حالت عادی، حریم هوایی عراق از امروز به روی ترافیک هوایی بازگشایی شود».
این اداره اعلام کرد: «بر اساس این اقدام، تمام پروازهای غیرنظامی، از جمله پروازهای عبوری، برخاستن و فرود در فرودگاههای عراق، مطابق با مقررات و دستورالعملهای تعیینشده، مجاز به از سرگیری هستند».
این اداره بر تعهد کامل خود را به اجرای بالاترین استانداردهای ایمنی و امنیت هوایی و حفظ هماهنگی مداوم با سازمانهای بینالمللی مربوطه برای تضمین عملکرد روان و کارآمد ترافیک هوایی تایید کرد.