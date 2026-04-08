افشاگری آکسیوس:
تلآویو و رهبران سعودی و امارات، ترامپ را به امتیازگیری اجباری از ایران ترغیب میکردند
وبگاه خبری آکسیوس نوشت: نخستوزیر اسرائیل و رهبران عربستان سعودی و امارات پیشتر رئیسجمهور آمریکا را ترغیب کرده بودند که هر پیشنهادی برای آتشبس را تا زمانی که ایران امتیازات بزرگی ندهد، رد کند.
به گزارش ایلنا، وبسایت آکسیوس نوشت که دوره دو هفتهای آتشبس اخیر میان ایران و آمریکا، به عنوان فرصتی برای مذاکره پیرامون توافقی گستردهتر به منظور پایان دادن به درگیریهای جاری تلقی میشود.
اکسیوس به نقل از دو منبع افزود: انتظار میرود ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در پایتخت پاکستان، اسلامآباد، طی مذاکراتی که احتمالا با ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، همراه خواهد بود، به گفتوگوهای صلح بپردازند.
این منبع همچنین فاش کرد: بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به همراه سران عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و نیز متحدان سیاسی چون سناتور لیندسی گراهام، قویا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را ترغیب نموده بودند که از پذیرش هرگونه پیشنهاد مگر در قبال دریافت امتیازات کلان از جانب ایران، امتناع ورزد. در مقابل، برخی از اعضای کلیدی تیم ترامپ، از جمله جیدی ونس و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، تأکید میکردند در صورت حصول پیشرفت در مذاکرات، باید توافق کرد.