خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست وزیر پاکستان:

از ترامپ می‌خواهم مهلت خود را ۲ هفته تمدید کند

کد خبر : 1770746
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی از ادامه تلاش‌ها برای حل‌فصل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «شهباز شربف»، نخست وزیر پاکستان، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از ادامه تلاش‌ها برای حل‌وفصل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خبر داد.

شریف نوشت:‌«تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل صلح‌آمیز جنگ جاری در خاورمیانه (علیه ایران) به طور پیوسته، استوار و قدرتمند در حال پیشرفت است با این پتانسیل که در آینده نزدیک به نتایج واقعی برسند».

وی ادامه داد: «برای اینکه به دیپلماسی اجازه دهیم تا مسیر خود را طی کند، من از  رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهم تا مهلت خود را دو هفته دیگر تمدید کند.پاکستان با صداقت از برادران ایرانی می‌خواهد تا تنگه هرمز را برای به مدت مشابه دو هفته به عنوان حسن نیست بازگشایی کند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار