به گزارش ایلنا، «شهباز شربف»، نخست وزیر پاکستان، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از ادامه تلاش‌ها برای حل‌وفصل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خبر داد.

شریف نوشت:‌«تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل صلح‌آمیز جنگ جاری در خاورمیانه (علیه ایران) به طور پیوسته، استوار و قدرتمند در حال پیشرفت است با این پتانسیل که در آینده نزدیک به نتایج واقعی برسند».

وی ادامه داد: «برای اینکه به دیپلماسی اجازه دهیم تا مسیر خود را طی کند، من از رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهم تا مهلت خود را دو هفته دیگر تمدید کند.پاکستان با صداقت از برادران ایرانی می‌خواهد تا تنگه هرمز را برای به مدت مشابه دو هفته به عنوان حسن نیست بازگشایی کند».

انتهای پیام/