خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقامات آمریکایی:

پیت هگست اطلاعات اشتباه درباره ایران به ترامپ می‌دهد

پیت هگست اطلاعات اشتباه درباره ایران به ترامپ می‌دهد
کد خبر : 1770741
لینک کوتاه کپی شد.

واشنگتن پست، به نقل از مقامات آمریکایی‌ گزارش داد که وزیر جنگ آمریکا اطلاعات اشتباهی درباره ایران به رئیس‌جمهور این کشور می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، واشنگتن پست، به نقل از مقامات آمریکایی‌ گزارش  داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اطلاعات اشتباهی درباره ایران به رئیس‌جمهور این کشور می‌دهد. 

 منابع آگاه در این رابطه گفتند: «هگست حقیقت را به رئیس جمهور نمی‌گوید، به همین دلیل است که ترامپ اطلاعات نادرست را تکرار می‌کند.»

مقامات آمریکایی در این رابطه عنوان کردند: «نگرانی‌ها در مورد هگست شامل ارزیابی اشتباه او از نابودی برنامه موشکی و پهپادی ایران است.»

سخنگوی‌ پنتاگون در واکنش‌ این اظهارات را تکذیب کرد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار