به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، واشنگتن پست، به نقل از مقامات آمریکایی‌ گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اطلاعات اشتباهی درباره ایران به رئیس‌جمهور این کشور می‌دهد.

منابع آگاه در این رابطه گفتند: «هگست حقیقت را به رئیس جمهور نمی‌گوید، به همین دلیل است که ترامپ اطلاعات نادرست را تکرار می‌کند.»

مقامات آمریکایی در این رابطه عنوان کردند: «نگرانی‌ها در مورد هگست شامل ارزیابی اشتباه او از نابودی برنامه موشکی و پهپادی ایران است.»

سخنگوی‌ پنتاگون در واکنش‌ این اظهارات را تکذیب کرد.

