خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاپ‌ خطاب به جهانیان: به کودکان ایران بیندیشید

کد خبر : 1770736
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کاتولیک‌هایی جهان گزافه‌گویی‌های تهدید آمیز رئیس‌جمهور آمریکا علیه همه مردم ایران را غیرقابل قبول دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌هایی جهان گزافه‌گویی‌های تهدید آمیز رئیس‌جمهور آمریکا علیه همه مردم ایران را غیرقابل قبول دانست.

بر اساس گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار تماس مردم جهان با نمایندگان سیاسی‌شان و مطالبه اقدام برای برقراری صلح شد.

  وی  از جهان خواست به قربانیان، از جمله کودکانی که در تشدید تنش با ایران کشته شدند، بیندیشیند.

وی افزود: حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ناقض قوانین بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار