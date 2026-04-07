پاپ خطاب به جهانیان: به کودکان ایران بیندیشید
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ لئو، رهبر کاتولیکهایی جهان گزافهگوییهای تهدید آمیز رئیسجمهور آمریکا علیه همه مردم ایران را غیرقابل قبول دانست.
بر اساس گزارش، رهبر کاتولیکهای جهان خواستار تماس مردم جهان با نمایندگان سیاسیشان و مطالبه اقدام برای برقراری صلح شد.
وی از جهان خواست به قربانیان، از جمله کودکانی که در تشدید تنش با ایران کشته شدند، بیندیشیند.
وی افزود: حمله به زیرساختهای غیرنظامی ناقض قوانین بینالمللی است.