واشنگتن هنوز درباره سناریوهای موجود در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران تصمیم نگرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک‌ مقام آگاه آمریکایی عنوان کرد که رئیس کاخ سفید هنوز درباره سناریوهای موجود در صورت شکست مذاکرات با ایران تصمیم‌قطعی نگرفته است.

وال استریت ژورنال، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که اظهارات عمومی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با هدف نشان دادن تمایل او به اتخاذ موضعی قاطع صورت‌ گرفته است.

این مقام آگاه افزود: «هنوز هیچ تصمیمی در مورد اینکه واشنگتن امشب در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران چه خواهد کرد، گرفته نشده است.»

