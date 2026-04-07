ادعای وال استریت ژورنال: ایران ارتباط مستقیم خود با آمریکا را قطع کرده است

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال مدعی قطع ارتباط مستقیم ایران با آمریکا شد‌.

وال استریت ژورنال امروز -سه‌شنبه- مدعی شد که ایران پس از تهدید «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کل تمدن ایران، ارتباط مستقیم با ایالات متحده را قطع کرده است.

به ادعای این روزنامه، مذاکرات با میانجیگران آتش‌بس ادامه دارد، اما رسیدن به توافق پیچیده‌تر شده است.

