ناتوانی اروپا در اتخاذ تصمیمات یکپارچه، ناشی از فلج سیستماتیک در درون اتحادیه است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ۹ دیپلمات، مقام، قانون‌گذار و کارشناس اتحادیه اروپا به پولیتیکو گفتند که ناتوانی اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیمات یکپارچه، به‌ویژه در مورد مسائلی از تامین مالی اوکراین گرفته تا واکنش به اقدامات نظامی در ایران، به یک «فلج سیستماتیک» در درون این اتحادیه اشاره دارد.

«ناچو سانچز آمور»، عضو اسپانیایی پارلمان اروپا، به پولیتیکو گفت: «مشکلات جدی در نحوه تصمیم‌گیری ما وجود دارد. هر ماه یک موضوع جدید وجود دارد که این روند را برجسته می‌کند».

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا بر ناتوانی اتحادیه اروپا در واکنش به جابجایی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تاکید کرد. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، شهرک‌نشینان صهیونیست را ناقض حقوق فلسطینیان می‌دانند.

یک مقام دیگر گفت: «به تحریم‌های اعمال شده بر شهرک‌نشینان کرانه باختری نگاه کنید، این یک فاجعه کامل است. ما ۲۶ کشور از ۲۷ کشور از آن حمایت می‌کنیم، حتی آلمان از [تحریم‌ها] حمایت می‌کند، اما ما نمی‌توانیم به دلیل یکی از آنها اقدامی انجام دهیم».

پولیتیکو اشاره کرد که این محدودیت‌ها توسط مجارستان مسدود شده است.

