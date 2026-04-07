درخواست نماینده کنگره آمریکا:

ترامپ دیوانه باید از سمت خود برکنار شود
نماینده مجلس آمریکا خواستار برکناری رئیس جمهور ایالات متحده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ایلهان عمر»، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، پس از یاوه‌گویی‌های «دونالد ترامپ»،  رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی زیرساخت‌های ایران و بازگرداندن ایران به «عصر حجر»، خواستار برکناری فوری او شد و او را «مردی دیوانه و نامتعادل» توصیف کرد.

عمر در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «این غیرقابل قبول است. متمم بیست و پنجم قانون اساسی باید اجرا شود. استیضاح و برکناری... این مرد دیوانه و نامتعادل باید از سمت خود برکنار شود».

 

