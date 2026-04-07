درخواست قانونگذاران آمریکایی برای برکناری ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قانونگذاران آمریکایی از اعضای دولت این کشور می‌خواهند که با استناد به متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده، که انتقال قدرت را در صورت عدم توانایی رئیس جمهور در خدمت فراهم می‌کند، رئیس کاخ سفید را از سمت خود برکنار کنند.

نماینده کنگره از آریزونا، جدیدترین کسی است که خواستار استناد به متمم بیست و پنجم علیه رئیس جمهور آمریکا شده است.

وی در ایکس نوشت: «ترامپ در حال تشدید یک جنگ ویرانگر و غیرقانونی است، تهدید به جنایات جنگی گسترده می‌کند و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران را هدف قرار می‌دهد. تنها در ۴۸ ساعت گذشته، لفاظی‌ها از هر مرزی عبور کرده است.»

