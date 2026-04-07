اروپا در حال آماده شدن برای بحران احتمالی انرژی
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه اسپانیایی ال پایس گزارش داد که اروپا در حال آماده شدن برای بحران احتمالی انرژی و افزایش قیمتها به دلیل درگیری در خاورمیانه است.
کمیسیون اروپا در حال بررسی اقدامات اضطراری مشابه اقداماتی است که پس از وقوع درگیری در اوکراین اجرا شد.
بروکسل همچنین در حال بررسی اقدامات کوتاهمدت مانند کنترل دمای سیستمهای تهویه مطبوع، تشویق به دورکاری یا حتی سهمیهبندی سوخت و اعمال محدودیتهایی در سفرهای هوایی است.