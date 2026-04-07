تلاش ژاپن برای میانجیگری؛ تاکایچی: در حال رایزنی برای تماس تلفنی با پزشکیان هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، امروز- سه‌شنبه- در جریان نشست کمیته بودجه مجلس سنای این کشور، اعلام کرد که ژاپن در حال انجام “تمهیدات” لازم برای برقراری یک مکالمه تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، است.

تاکایچی با اشاره به ضرورت برقراری ارتباط با طرفین درگیر در منطقه، اظهار داشت: «ما باید با هر دو کشور ایالات متحده و ایران در تماس باشیم، بنابراین در تلاشیم تا مکالمات تلفنی با روسای جمهور هر دو کشور را ترتیب دهیم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این نیز، توکیو اعلام کرده بود که ایران یک شهروند ژاپنی را که از ماه ژانویه سال جاری میلادی در بازداشت به سر می‌برد، آزاد کرده است. طبق گزارش خبرگزاری «کیودو نیوز»، فرد آزاد شده، مدیر دفتر سازمان پخش رادیو و تلویزیون دولتی ژاپن (NHK) در تهران بوده است.

این تحولات دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه جنگ آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران افزایش یافته است. تلاش ژاپن برای برقراری گفتگو با ایران، می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌هایی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشات باشد.

انتهای پیام/