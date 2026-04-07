به گزارش ایلنا به نقل از اکسیوس، نماینده دموکرات آریزونا در مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد طرح استیضاح رئیس پنتاگون، را ارائه دهد.

به گزارش این پورتال خبری، این اقدام ممکن است به نقش وزیر جنگ آمریکا در نظارت بر تجاوز نظامی آمریکا در ایران مرتبط باشد.

در این گزارش آمده است که پس از استعفای دادستان کل ایالات متحده و وزیر امنیت داخلی، رئیس پنتاگون می‌تواند به «هدف اصلی دموکرات‌ها» تبدیل شود.

