هشدار آنکارا به کشورهای منطقه درباره خطرات احتمالی حملات به تأسیسات انرژی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع در دولت ترکیه اظهار داشت که آنکارا در حال اطلاع‌رسانی به کشورهای منطقه و شرکای غربی خود در مورد خطرات حملاتی است که زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار می‌دهند.

این منبع به اسپوتنیک گفت: «آنکارا مرتباً کشورهای منطقه و شرکای غربی را در مورد خطرات احتمالی حملات به تأسیسات انرژی و لزوم جلوگیری از آنها مطلع می‌کند.»

وی خاطرنشان کرد که «این پیام‌ها از طریق کانال‌های دیپلماتیک و در چارچوب ارتباطات بین‌المللی منتقل می‌شوند.»

وی توضیح داد که ترکیه «حفاظت از زیرساخت‌های انرژی را اولویتی برای امنیت ملی و منطقه‌ای می‌داند.»

