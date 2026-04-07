خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار بزرگ مخزن سوخت در نزدیکی «پل آمریکا» در پاناما

کد خبر : 1770318
لینک کوتاه کپی شد.

انفجار عظیمی در نزدیکی «پل آمریکا» در ورودی اقیانوس آرام کانال پاناما رخ داد که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. این حادثه که در سه مخزن سوخت در تأسیسات نفتی «بالبو» منطقه «لا بوکا» اتفاق افتاد، باعث بسته شدن موقت پل و ایجاد اختلال گسترده در ترافیک شد.

به گزارش ایلنا به نق از ارم‌نیوز، ساعاتی پیش، انفجاری قدرتمند در زیر «پل آمریکا»، که بر ورودی اقیانوس آرام کانال پاناما اشراف دارد، به وقوع پیوست. بر اساس اعلام مقامات محلی، این انفجار که ناشی از حادثه در سه مخزن ذخیره سوخت در تأسیسات نفتی «بالبو» در منطقه «لا بوکا» بوده، جان یک نفر را گرفته و تعدادی دیگر را مجروح کرده است.

در پی این حادثه، «پل آمریکا» به عنوان یک اقدام احتیاطی به طور موقت بسته شد و تحقیقات برای شناسایی علت انفجار و عوامل احتمالی آغاز گردیده است.

تصاویر ویدئویی منتشر شده، شعله‌های آتش را بر فراز مسیر پل نشان می‌دهد. گزارش‌هایی مبنی بر آسیب‌دیدگی ساختاری پل نیز منتشر شده است.

وزارت راه و شهرسازی پاناما با تأیید خبر بسته شدن پل، اعلام کرد که این اقدام برای انجام یک بازرسی جامع سازه‌ای و اطمینان از ایمنی کاربران جاده صورت گرفته است.

«پل آمریکا»، با طول ۱۶۵۴ متر، یک مسیر حیاتی و استراتژیک است که از ورودی اقیانوس آرام کانال پاناما عبور می‌کند و از این رو، تأثیر انفجار بر جریان ترافیک بسیار قابل توجه خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار