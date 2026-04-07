ونس به مجارستان می‌رود

ونس به مجارستان می‌رود
معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه به مجارستان سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه به مجارستان سفر خواهد کرد.

به گفته منابع دولتی مجارستان، ونس در طول این سفر دو روزه که تنها چند روز قبل از انتخابات پارلمانی ۱۲ آوریل انجام می‌شود، با  رئیس‌جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد و در یک تجمع انتخاباتی با او شرکت خواهد کرد.

ونس پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت: «مشتاق دیدار با دوست خوبم ویکتور اوربان هستم و در مورد هر چیزی که مربوط به روابط ایالات متحده و مجارستان باشد صحبت خواهیم کرد.» وی افزود که روابط با اروپا و اوکراین مورد بحث قرار خواهد گرفت.

