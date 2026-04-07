روسیه اطلاعات دقیق ۵۵ زیرساخت انرژی اسرائیل را در اختیار ایران قرار داد

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری “جروزالم پست” به نقل از یک منبع نزدیک به سرویس اطلاعاتی اوکراین مدعی شده، سرویس اطلاعاتی روسیه فهرستی دقیق شامل ۵۵ هدف حیاتی در زیرساخت‌های انرژی اسرائیل را به ایران ارائه کرده است.

این گزارش که بر تعمیق همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی میان مسکو و تهران تأکید دارد، اشاره می‌کند که اطلاعات مبادله شده، ایران را قادر می‌سازد تا حملات موشکی دقیقی را به شبکه انرژی اسرائیل انجام دهد.

