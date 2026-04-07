ادعای رسانه عبری:
روسیه اطلاعات دقیق ۵۵ زیرساخت انرژی اسرائیل را در اختیار ایران قرار داد
یک رسانه عبری ادعا کرده است که دستگاه اطلاعاتی روسیه فهرستی شامل اطلاعات دقیق ۵۵ زیرساخت حیاتی انرژی اسرائیل را در اختیار ایران قرار داده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری “جروزالم پست” به نقل از یک منبع نزدیک به سرویس اطلاعاتی اوکراین مدعی شده، سرویس اطلاعاتی روسیه فهرستی دقیق شامل ۵۵ هدف حیاتی در زیرساختهای انرژی اسرائیل را به ایران ارائه کرده است.
این گزارش که بر تعمیق همکاریهای نظامی و اطلاعاتی میان مسکو و تهران تأکید دارد، اشاره میکند که اطلاعات مبادله شده، ایران را قادر میسازد تا حملات موشکی دقیقی را به شبکه انرژی اسرائیل انجام دهد.