ایران کشوری قدرتمند با سابقه‌ای طولانی است/آمریکا نمی‌تواند چین را شکست دهد

ایران کشوری قدرتمند با سابقه‌ای طولانی است/آمریکا نمی‌تواند چین را شکست دهد
رئیس جمهور بلاروس، گفت که ایران کشوری قدرتمند است و جنگ واشنگتن علیه ایران ضعف آمریکا را نشان داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت که ایران کشوری قدرتمند است و درگیری‌های آنجا ضعف ایالات متحده را نشان داده است.

لوکاشنکو امروز -دوشنبه- در دیدار با «طلعت‌بیک ماسادیکوف»، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در مینسک گفت: «ایران کشوری قدرتمند با سابقه‌ای طولانی است. خطرناک‌ترین چیزی که امروز ایالات متحده با آن مواجه است این است که آمریکایی‌ها ضعف خود را نشان داده‌اند».

وی اظهار داشت: «برای آنها، دشمن اصلی، همانطور که همیشه می‌گفتند، چین بود. اما امروز، آمریکایی‌ها نیز متوجه شده‌اند که هرگز نمی‌توانند چینی‌ها را شکست دهند. وضعیت ایران بهترین گواه این موضوع است».

لوکاشنکو به اشاره به لزوم توجه به وضعیت جهانی، تاکید کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی نیز باید از آنچه اتفاق می‌افتد، درس‌های مناسبی بگیرد.

 

