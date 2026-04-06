دختر کیم جونگ اون به عنوان جانشین او تعیین شده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، قانونگذاران کره جنوبی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی این کشور اکنون معتقد است که دختر نوجوان «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، به عنوان جانشین او تعیین شده است.

بنا بر گزارش‌های اعضای حزب حاکم و اپوزیسیون کره جنوبی از یک جلسه پارلمانی پشت درهای بسته، سرویس اطلاعات ملی این کشور به قانونگذاران گفت که ارزیابی‌اش مبتنی بر استنباط ضمنی نیست، بلکه بر اساس آنچه که آن را اطلاعات معتبر جمع‌آوری‌شده توسط این آژانس توصیف می‌کند، است.

قانونگذاران به نقل از سرویس اطلاعاتی اعلام کردند که تصویر دختر کیم در حال رانندگی با تانک با هدف برجسته کردن توانایی نظامی ادعایی او و رفع شک و تردیدها در مورد جانشین زن منتشر شده است.

