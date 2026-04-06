English العربیه
سئول از اعزام نمایندگان ویژه خود به خاورمیانه خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که دولت کره جنوبی قصد دارد نمایندگان ویژه‌ای را برای تامین منابع نفت خام به عربستان سعودی، عمان و الجزایر اعزام کند.

«آن دو-گئول»، نماینده مجلس از حزب حاکم دموکرات، به خبرنگاران گفت: «تلاش‌های دولت برای تقویت منابع انرژی شامل برنامه‌هایی برای اعزام پنج کشتی با پرچم کره به عربستان سعودی نیز می‌شود».

کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، تقریبا تمام نیازهای انرژی خود را وارد  و حدود ۷۰ درصد از نفت خام خود را از خاورمیانه تامین می‌کند.

 

