ابوعبیده:
عملیات نظامی ایران، لبنان و یمن در امتداد «طوفان الاقصی» انجام میشود
سخنگوی گردانهای القسام با اشاره به تحولات منطقهای، گفت که اقدامهای نظامی در جبهههای مختلف از جمله ایران، لبنان و یمن در چارچوب یک روند گستردهتر قابل تحلیل است و آن را امتدادی از عملیات «طوفان الاقصی» دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای القسام با اشاره به تحولات اخیر منطقه، خواستار افزایش تحرکات میدانی در حمایت از اسرا شد.
وی با بیان اینکه منطقه با یک «تهاجم نظامی گسترده» مواجه است، تأکید کرد که گسترش درگیریها در کشورهای مختلف، بخشی از روندی فراتر از یک جبهه واحد است.
ابوعبیده با اشاره به وضعیت اسرا و اماکن مقدس، اعلام کرد: «هرگونه تعرض به مسجد الاقصی و اسرا بدون پاسخ نخواهد ماند». وث از فلسطینیان در مناطق مختلف خواست در حمایت از این موضوع اقدام کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی تحولات سیاسی، قانون مربوط به اعدام اسرا را «نقطهای منفی در کارنامه طرفهای حامی آن» توصیف کرد.
سخنگوی گردانهای القسام در ادامه، با اشاره به تحولات منطقهای، گفت که اقدامهای نظامی در جبهههای مختلف از جمله ایران، لبنان و یمن در چارچوب یک روند گستردهتر قابل تحلیل است و آن را امتدادی از عملیات «طوفان الاقصی» دانست.
وی همچنین بر تداوم هماهنگی میان گروههای همسو در منطقه تأکید کرد و تحولات جاری را نشانهای از افزایش سطح درگیریها و پیچیدهتر شدن معادلات منطقهای دانست.