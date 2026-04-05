عبور نفتکش عراقی از تنگه هرمز
رسانهها اعلام کردند که یک نفتکش عراقی از تنگه هرمز عبور کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دادههای دریانوردی نشان میدهد که یک نفتکش حامل نفت عراق هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی مرز ایران مشاهده شد.
بر اساس دادههای دریا نوردی نفتکس «اوشن تاندر» حدود یک ساعت قبل از خلیج عمان حضور داشت.
دادههای کپلر نشان میدهد این نفتکش حدود یک میلیون بشکه نفت خام سنگین بصره را در ۲ مارس بارگیری کرد و انتظار میرود بار خود را در اواسط آوریل در پنگرانگ، مالزی، تخلیه کند.
عبور این نفتکش یک روز پس از آن صورت میگیرد که ایران اعلام کرد عراق از محدودیتهای تنگه هرمز مستثنی است.